Львів одержав першу партію тролейбусів нового покоління

Львів отримав 10 низькопідлогових тролейбусів, випущених львівським ТзОВ «Електронтранс». Машини оснащені камерами відеонагляду, кондиціонерами, зарядними пристроями для телефонів та гаджетів, а також роутерами Wi-Fi.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Львів отримав перші 10 тролейбусів для оновлення міського парку перевезень. Всього “Електронтранс“ має до березня 2020 року поставити місту 50 машин. Тролейбуси низькопідлогові, оснащені камерами відеонагляду, вдосконаленими системами GPS відстежування, зарядними USB пристроями для телефонів та гаджетів, а також роутерами Wi-Fi. Кожен тролейбус обладнаний двома кондиціонерами: для салону і для кабіни водія. Крім того, у салонах встановлені нові, запатентовані пасажирські сидіння власної розробки та виготовлення. Вони відлиті зі склонаповненого поліаміду — безпечного і негорючого матеріалу”, - розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

За його словами, кузови тролейбусів виготовлені з низьколегованої нержавіючої сталі з додатковим антикорозійним покриттям і облицьовані алюмокомпозитними панелями (заводська гарантія на кузов — 20 років).

Разом з тролейбусами виробник поставляє партію запасних частин для обслуговування машин.

Наступний проєкт — це 100 тролейбусів з автономним ходом — їх поставка має початися з 2021 року і тривати протягом 3 років.

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Співпраця Львова з «Електронтрансом» розпочалася у 2013 році із замовлення першого низькопідлогового трамвая. Наступний аналогічний трамвай місто замовило у 2014 році, а у 2015 році отримало від виробника електробус. Загалом за останні 5 років Львів замовив у «Електронтрансу» 135 одиниць транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, 1 електробус та 105 автобусів. 50 із них замовлено торік.

Закупівля нових 50 тролейбусів відбувається завдяки співпраці між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції та розвитку. Відповідно до договору, Львівська міська рада виступає перед ЄБРР гарантом щодо кредитних зобов’язань КП «Львівелектротранс».