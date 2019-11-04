На Черкащині представили нового голову ОДА

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив місцевій громаді Черкащини новопризначеного голову обласної держаної адміністрації Романа Боднара.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ключові завдання, які ставить Президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни», – сказав Трофімов у залі засідань Черкаської ОДА, вітаючи нового очільника області.

Серед основних напрямів роботи нового голови ОДА перший заступник керівника ОП назвав, зокрема, питання проведення опалювального сезону в м. Смілі.

У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури.

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У свою чергу, голова Черкаської ОДА запевнив, що працюватиме задля розвитку регіону.

«Усвідомлюю всю відповідальність перед громадою Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Всі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності», – зазначив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 4 листопада підписав укази про звільнення Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної держаної адміністрації та призначення на це місце Романа Боднара.