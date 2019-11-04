На Черкащині представили нового голову ОДА
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Ключові завдання, які ставить Президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни», – сказав Трофімов у залі засідань Черкаської ОДА, вітаючи нового очільника області.
Серед основних напрямів роботи нового голови ОДА перший заступник керівника ОП назвав, зокрема, питання проведення опалювального сезону в м. Смілі.
У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури.
У свою чергу, голова Черкаської ОДА запевнив, що працюватиме задля розвитку регіону.
«Усвідомлюю всю відповідальність перед громадою Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Всі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності», – зазначив він.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 4 листопада підписав укази про звільнення Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної держаної адміністрації та призначення на це місце Романа Боднара.