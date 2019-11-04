Убивство одеської школярки: підозрюваного підлітка раніше судили за грабіж

П'ятнадцятирічний підліток, підозрюваний у вбивстві 14-річної одеської школярки, перебуває на профілактичному обліку в поліції і вже був засуджений до умовного терміну за грабіж.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Хлопець - 15-річний одесит, який перебуває на профілактичному обліку у поліції та, крім того, влітку цього року був засуджений Суворовським районним судом до умовного терміну за грабіж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході слідчо-розшукових заходів поліцейські зібрали достатньо доказів прямої причетності підлітка до вбивства дівчинки.

Зокрема, встановлено, що після вчиненого він заволодів мобільним телефоном убитої.

Телефон та інші речові докази були вилучені, а хлопець - затриманий в порядку ст. 208 КПК. З ним проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

На даний час за фактом умисного вбивства неповнолітньої триває досудове слідство, розпочате за п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз, а також інших слідчо-розшукових заходів можлива додаткова кваліфікація злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада до поліції надійшла заява, що 14-річна одеситка пішла з друзями гуляти та до вечора не повернулася. Правоохоронці відразу ж переглянули записи з камери відеоспостереження і встановили напрямок руху дитини. Того ж вечора були встановлені та опитані товариші, в компанії яких вона відпочивала. Вони розповіли, що усі разом були за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта роз’їхалися по домівках.

Поліцейські розшукували зниклу дитину всю ніч. Вранці тіло дівчинки з ознаками насилля було виявлене у лісосмузі на території Лиманського району. За результатами розтину, причиною її смерті стала асфіксія. Того ж дня встановили і затримали неповнолітнього, якого останнім бачили із загиблою. Він переховувався у своїх знайомих.

Фото: od.npu.gov.ua