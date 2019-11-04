Звалища на Закарпатті заповнені на 85%, глава ОДА б’є на сполох

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

“На сьогодні склалася критична ситуація на полігонах і сміттєзвалищах області, позаяк майже в усіх населених пунктах вони вичерпали свої потужності та заповнені на 80-85%”, - сказав Бондаренко.

За інформацією першого заступника голови ОДА Івана Дурана, в області щорічно накопичується 1256 тис. куб. м або 298 тонн ТПВ, а за останні роки спостерігається тенденція до його зростання.

Зі слів голови ОДА, критична ситуація на полігоні твердих побутових відходів у місті Ужгороді, наразі тут рекультивують територію, після чого роботу сміттєзвалища може бути продовжено до кінця року. Однак, це не вирішить проблему сміття у довгостроковій перспективі.

Відтак, вважають в ОДА, для вирішення проблемних питань з ТПВ на території Ужгородського району проводилися попередні заходи із визначення потенційних земельних ділянок, а також обговорення з місцевими громадами. Визначено три потенційні ділянки для розміщення полігонів утилізації ТВП чи будівництва сміттєпереробного заводу.

“Усім краянам слід зрозуміти, нарешті, що, утилізація відходів – це питання безпеки не когось окремо, чи якогось населеного пункту, це питання безпеки всього Закарпаття,” – сказав голова ОДА.

З його слів, в області слід негайно взятися до справи, роз’яснити людям безпечність запропонованих проєктів з утилізації ТВП та розробити необхідну документацію.

Фото: carpathia.gov.ua