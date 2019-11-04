Зеленський змінив голів ОДА та СБУ на Черкащині
Укрінформ
Президент звільнив Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної держаної адміністрації та призначив на це місце Романа Боднара.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Звільнити Шевченка Ігоря Юрійовича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - ідеться в указі №797/2019.
Водночас указом №798/2019 призначив Романа Боднара головою Черкаської ОДА.
Крім того, згідно з указом №801/2019 Президент призначив Юрія Погасія начальником управління Служби безпеки в Черкаській області, попередньо звільнивши з цієї посади Сергія Ходунова (указ №800/2019).