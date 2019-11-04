У Васильківці на Дніпропетровщині відкрили новий центр адмінпослуг

Новий Центр надання адміністративних послуг відрився у Васильківській ОТГ на Дніпропетровщині.

Спільний з районною державною адміністрацією Центр буде надавати 33 тисячам жителів громади та всього Васильківського району 235 адмінпослуг, включно з реєстрацією місця проживання, соціальними та пенсійними.

Таке досягнення Васильківської ОТГ стало можливим завдяки ефективній співпраці громади, Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», районної та центральної влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Програма «U-LEAD з Європою» надає потужну підтримку реформі децентралізації, допомагаючи розвитку об’єднаних територіальних громад. Унікальність ЦНАПів ОТГ Дніпропетровщини, що створюються та модернізуються за сприяння Програми, в тому, що до цього процесу активно залучені старости, і кожен третій старостинський округ за допомогою Програми, як і головні офіси центрів, створюють структурний підрозділ або віддалене робоче місце ЦНАП. А це зміцнює результати реформи і сприяє наближенню муніципальних послуг до європейських стандартів», - зазначила директор Дніпропетровського ЦРМС Олена Тертишна.

ЦНАП Васильківської ОТГ також має два облаштовані віддалені місця роботи – у Письменському та Великоолександрівському старостинських округах. Загалом у новому ЦНАПі буде працювати одинадцять спеціалістів. Приміщення центру повністю реконструйовано силами громади.

Для виконання ремонтно-будівельних робіт та облаштування прибудинкової території у 2018 році громада із селищного бюджету виділила 945 тисяч гривень, а за рахунок інфраструктурної субвенції у 2017 році було спрямовано 505 тисяч гривень. Приміщення облаштовано для потреб людей з інвалідністю, також у ньому є дитячий куточок.

Як зазначила заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко, люди не повинні відчувати різниці між тим, знаходяться вони у ЦНАПі в Дніпрі чи в сільській місцевості.

«Люди мають відчувати повагу до себе, особливо від органів влади. Сьогодні ЦНАП стає потужним майданчиком спілкування влади з населенням, інноваційним осередком впровадження соціальної активності», - сказала Лічманенко.

Керівник команди напряму з покращення якості надання адмінпослуг Програми «U-LEAD з Європою» Юлія Івахніна відзначила, що ЦНАП Васильківської ОТГ став 47-ю «зірочкою» ЦНАПів від Програми «U-LEAD з Європою» в Україні, а до кінця року їх буде вже 96. Всього ж за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» в громадах України з’явиться до 600 таких центрів до кінця 2020 року.

«Я надзвичайно рада, що Програма «U-LEAD з Європою» стала частиною командних зусиль громади, районної та центральної влади, які в результаті привели нас до сьогоднішнього відкриття нового, доступного для всіх мешканців ЦНАП. Впевнена, що сьогоднішня подія – це тільки перший крок на шляху розвитку місцевого самоврядування у Васильківській громаді та її процвітання», - відзначила Івахніна.

Вона також передала подарунок до дитячого куточку ЦНАПу - настільну гру «Маленький набір для великих змін», завдяки якій діти змалку навчатимуться демократичних цінностей.

За словами Івахніної, наразі немає нічого дорожчого за власний час. Його можна витратити на хобі, спілкування з дітьми, допомогу батькам, а не на стояння в чергах чи поїздках, аби отримати якийсь папірець чи довідку. Тож у Васильківці відтепер якість життя, завдяки роботі ЦНАПу, покращиться.

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою», кожне робоче місце Центру забезпечено меблями та сучасним ІТ-обладнанням. Співробітники центру пройшли п’ятимодульну навчальну програму з підвищення кваліфікації, розроблену українськими та шведськими експертами.

За словами голови Васильківської ОТГ Сергія Павліченка, розпочали будівництво Центру з 2017 року, за цей час стару занедбану будівлю станції юних техніків та управління юстиції повністю переобладнали, подбали й про автономне опалення.

«Ми визначилися з нашими експертами, це приміщення нам дуже підходить за зручністю, тому що розташоване в самому центрі селища Васильківка, поруч знаходиться і Пенсійний фонд, і органи соціального захисту, суд та юридичні установи, тобто географічно це положення дуже вигідне, і воно доступне для всіх мешканців», - сказав Павліченко.

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Надалі в громаді планують розбудовувати цю територію, оскільки поряд знаходиться опорний навчальний заклад, центр позашкільної освіти, дитяча юнацько-спортивна школа.

«У майбутньому ми плануємо створити тут таке студентське містечко, і разом з тим буде зручно вирішувати всі питання, які виникають у мешканців громади», - сказав голова ОТГ.

До речі, поряд з новим ЦНАПом стоїть порожнім ще одне приміщення. В ньому колись була початкова школа, але 25 років будівля не експлуатувалась. Нині в ОТГ розглядають варіант реконструкції її під гуртожиток або ж для тимчасово переміщених осіб, або ж для спортсменів, які приїздять до Васильківки на змагання з греко-римської боротьби. Інвестор знайшовся серед місцевих підприємців.

На урочисте відкриття ЦНАПу завітали місцеві мешканці та гості – голови ОТГ Дніпропетровщини. Сусідня з Васильківською Покровська громада наступною відкриватиме свій ЦНАП, її голова, член ради Асоціації об’єднаних територіальних громад Світлана Спажева зізналася, що покровчани з васильківцями давно по-сусідськи змагаються і запевнила, що їхній ЦНАП буде так само якісний, доступний та відкритий. Втілити в життя свій задум їм також вдалося у партнерстві з Програмою «U-LEAD з Європою».

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Микола М’якшиков