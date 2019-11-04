Громада з Тернопільщини підписала угоду про партнерство з муніципалітетом в Естонії

Нового партнера - муніципалітет Ельва (Естонія) має відтепер Байковецька ОТГ, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Делегація Байковецької сільської ради з робочим візитом відвідала Естонську Республіку. Підсумком зустрічі стало підписання міжнародної Угоди про співпрацю. Партнером місцевої громади став муніципалітет Ельва, розташований неподалік міста Тарту. Документ підписали заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька та голова ради муніципалітету Ельва Маано Коемец», - йдеться у повідомленні.

У межах укладеної угоди сторони зобов’язались взаємодіяти у сфері взаємного зростання, обміну успішними практиками, досвідом самоврядування і реалізації спільних проєктів.

Цікаво, що місце підписання угоди було особливим - це єдиний діючий нині в Естонії водяний млин.

Як вважають представники сторін, зустріч в Естонії вийшла досить результативною. Зокрема, цікавими та інформативними були презентації діяльності обох нових партнерів, знайомство з функціонуванням закладів освіти, культури, соціальної сфери, роботою підприємств, розташованих на території муніципалітету.

Після повернення у свою громаду члени делегації розповіли, що перше, що їх вразило в Естонії - це абсолютна чистота і порядок скрізь.

Так, у школі, у садочку кожен сантиметр площі облаштований так, аби дітям було комфортно і безпечно. Один лише приклад: для дитини-аутиста, яка ходить у цей садок, тут виділена окрема кімната відпочинку. І навіть, коли вона спить, за нею обов’язково наглядає няня.

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Для дозвілля молоді у волості діє п’ять центрів. У будь-який час туди можна прийти й зайнятися тим, що до вподоби. І навіть невеликим бізнесом: готувати їжу чи виготовляти вироби ручної роботи, а потім їх продавати. Для неповносправних членів громади і людей похилого віку відкрито чотири спеціальні стаціонарні та денні будинки: один комунальний і три приватних.

Чи є в Естонії проблеми? Так, є. І вони такі ж, як і в Україні. Одна з них це - старіння населення. Муніципалітет Ельва в основному складається з віддалених хуторів і сіл. А молодь, мігруючи до міст, покидає села. Для того, щоб зупинити відтік працездатних жителів, відкривають нові підприємства. Утім, працівників все ж не вистачає.

І наостанок. У муніципалітеті один з депутатів зборів (ради) запитав Коемця, мовляв, навіщо естонцям, нині успішним і забезпеченим, допомагати українській громаді. У відповідь голова ради муніципалітету Ельва зауважив, що коли Естонія вийшла зі складу Радянського Союзу їй теж допомагали. Адже і Швеція, і Фінляндія свого часу докладали максимум зусиль, аби естонці жили краще. Тому, кожному потрібно пам’ятати своє минуле, примножувати добрі справи, бути вдячним за все та допомагати новим партнерам.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: bsr1653.gov.ua