На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку, троє загиблих

У Миколаївській області внаслідок лобового зіткнення легковика та вантажівки загинули троє людей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області .

«3 листопада близько 12:30 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» у Вознесенському районі сталося зіткнення вантажного автомобіля Volvo, під керуванням 33-річного мешканця м. Львів, та легкового автомобіля Fiat. У легковику перебували троє осіб - водій та двоє пасажирів. Усі загинули на місці», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля, рухаючись у напрямку м. Вознесенськ, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем.

Водій вантажівки не постраждав.

На місці ДТП працюють групи реагування патрульної поліції, рятувальники, слідчі і криміналісти. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.