Аварія на Тернопільщині паралізувала рух трасою державного значення

Дорожньо-транспортна пригода, яка зранку сталася поблизу райцентру Теребовля Тернопільської області, паралізувала рух дорогою державного значення М-19 у напрямку Бреста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція області.

«У зв’язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу с. Кровінка Теребовлянського району Тернопільської області, рух ділянкою дороги М-19 (Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече), де трапилася подія, тимчасово обмежений», - йдеться у повідомленні.

Як свідчать розміщені поліцією фото, аварія сталася за участю вантажного автомобіля, який перекинувся і перегородив дорогу.

Про загиблих чи травмованих унаслідок ДТП не повідомляється.

Зараз тернопільські патрульні забезпечують дорожній рух, спрямовуючи автотранспорт об’їзною дорогою на Тернопіль, а це щонайменше 20 кілометрів додаткового шляху.

Фото: facebook.com/ternopilpolice