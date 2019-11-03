Україні обіцяють сьогодні до +18°, подекуди - з дощами

У неділю в Україні очікується хмарна і подекуди дощова погода з температурою +9+14°, на Півдні та Заході +12+18°, на Сході +6+10°.

Про це повідомила у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"3-го листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на Півдні та Заході +12+18 градусів, на Сході +6+10 градусів", - написала Діденко.

За її прогнозом, дощі пройдуть у західних, північних та подекуди в центральних областях, на Півдні та Сході - переважно без опадів.

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У Києві неділя буде вітряною, хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря підвищиться до +10+12°.