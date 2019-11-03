У Вінниці створять археологічний атлас міста у межах ухваленої у п’ятницю на сесії міської ради «Програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Депутати затвердили «Програму розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського перспективного значення на 2020-2022 роки. Серед заходів Програми – розробка Археологічного атласу території Вінницької міської ОТГ. Це документ, у якому буде розгорнута база археологічних пам’яток, враховуючи приєднані у 2015 році території та Десну», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, цей документ стане інструментом поетапного дослідження в межах територій зони охорони археологічного культурного шару, а також територій, що є пам’ятками культури на теренах Вінниці. Окрім того, забезпечить відповідність виконання цих робіт вимогам чинного законодавства.

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До створення атласу планується долучити спеціалістів Вінницького обласного краєзнавчого музею, сектору охорони культурної спадщини УКіМ Вінницької ОДА, ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Державного архіву Вінницької області та КП «Центр історії Вінниці».

Після затвердження базової структури атласу має бути створено програму археологічних досліджень, завдяки якій можна буде проводити ефективне археологічне, історичне дослідження об’єктів та територій центрального історичного ареалу Вінниці.