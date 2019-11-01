Найбільшого лева одягнули у національний прапор — Львів відзначає 101 річницю ЗУНР

Найбільшого лева Львова, встановленого у місті до 100-ї річниці ЗУНР, одягнули у національний прапор. Акція відбулась в рамках відзначення 101-ї річниці Західноукраїнської народної республіки та Листопадового чину.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Під час пішої ходи на відзначення 101-ї річниці ЗУНР студенти “одягли” найбільшого лева міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР, у національний стяг. Акція відбулась під супровід гімну міста, який виконали сурмачі”,- зазначено у повідомленні.

У Львові на відзначення 101-ї річниці ЗУНР “одягли” у національний прапор найбільшого лева міста / Фото: city-adm.lviv.ua

Як зазначили у міськраді, меморіальна хода та інші заходи на відзначення знаменної дати відбулись за ініціативою студентів Національного університету імені Івана Франка. На площі перед вишем сформувалась колона, до якої долучились понад 3 тисячі осіб. Вона пройшла вулицями обласного центру до Янівського кладовища, де знаходиться меморіал Січовим стрільцям та воїнам УГА, які загинули в боротьбі за незалежність України. До його підніжжя поклали квіти та запалені лампадки.

Опісля тут відбулась панахида за всіма, хто віддав життя за волю України, та віче.

Листопадовий чин — українське повстання, організоване в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року Українською Національною Радою силами Українських січових стрільців у Королівстві Галичини і Волині, коронній землі Австро-Угорської імперії з метою встановлення влади Української Держави (названої згодом «Західноукраїнська Народна Республіка») на землях, на які вона обґрунтовано претендувала.