Відкриття виробництва на золоторуднику Закарпаття: в ОДА пояснили неучасть в заходах

Закарпатська ОДА вважає за недоцільне брати участь у анонсованих заходах з відкриття виробництва на Мужіївському золоторуднику з огляду на необхідність вивчення цього питання на предмет дотримання вимог законодавства.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

“У ЗМІ 31 жовтня була оприлюднена інформація щодо анонсування відкриття Мужіївського золоторудного комбінату. Закарпатська ОДА вважає за недоцільне брати участь у анонсованих заходах з відкриття виробництва на Мужіївському золоторуднику,” - йдеться в повідомленні.

За інформацією Закарпатської ОДА, станом на сьогодні навколо Мужіївського родовища існує низка судових спорів, направлених на відновлення законності щодо майна та активів рудника, встановлення правомірності переходу активів та майна, земельних ділянок.

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Крім того, в державних органах наразі відсутні повні та достовірні відомості щодо умов та наявності дозвільних документів на будівництво такого важливого та небезпечного об’єкту, як переробний рудний комбінат.

Відтак, до вирішення цих питань у Закарпатській ОДА вважають за недоцільне брати участь у відкритті виробництва.