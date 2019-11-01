Гайдай скасував розпорядження про реорганізацію Луганської ОДА

Гайдай скасував розпорядження про реорганізацію Луганської ОДА

Укрінформ
Новопризначений голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у перший день роботи на новій посаді припинив дію розпорядження Віталія Комарницького про реорганізацію ОДА.

Про це йдеться в його розпорядженні №888 від 28 жовтня 2019 року.

«Керуючись статтями 5,6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зобов’язую припинити реорганізацію (приєднання) юридичних осіб та діяльність комісій з їх припинення», - ідеться в розпорядженні Сергія Гайдая.

Загалом скасовано реорганізацію 12 підрозділів Луганської ОДА.

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Як повідомлялося, попередник нинішнього глави ОДА - Віталій Комарницький раніше заявляв про підозру у причетності до корупційних дій деяких директорів департаментів та начальників управлінь.

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