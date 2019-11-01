Новий очільник Тернопільщини назвав пріоритети у роботі

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель, якого сьогодні у Тернополі представив Президент України Володимир Зеленський, назвав ключові пріоритети у своїй роботі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Залучення інвестицій в економіку, інфраструктуру, соціальну сферу області, ефективне використання промислового, аграрного, наукового та туристичного потенціалу – це ті пріоритети, які ми повинні разом розкрити і розвинути», - сказав Сопель.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині триває робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського.

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Глава держави провів нараду із господарським активом області, зустрівся із жителями краю, ознайомився зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль», розташованого на околиці приміського села Біла.

Фото: сайт Тернопільської ОДА