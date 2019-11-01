На Луганщині цієї зими можливі відключення електрики

Регіональний диспетчерський центр "Укренерго" у Північному регіоні рекомендує ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» розробити комплекс заходів з обмеження енергоспоживання.

Воно застосовуватиметься у разі, якщо на Луганській ТЕС у місті Щастя працюватиме лише один енергоблок, повідомляє у Facebook пресслужба ТОВ «ЛЕО» з посиланням на лист від "Укренерго".

«Згідно проведеного аналізу за минулі роки, при температурі атмосферного повітря від -8 до +7 градусів споживання Луганського енерговузла коливалось в діапазоні від 220 МВт вночі до 330 МВт удень.

За умови роботи Луганської ТЕС одним блоком з генерацією 180 МВт, післяаварійний режим (при відключенні одного з зовнішніх транзитів 110 кВ) забезпечується при споживанні у вузлі не більше ніж 240 МВт. При цьому при аварійному відключенні блоку Луганської ТЕС режим не забезпечується та призводить до знеструмлення вузла.

При більшому споживанні обов’язковим буде застосування обмеження споживання на величину до 100 МВт (для забезпечення режиму на випадок відключення одного з транзитів 110 кВ)», - ідеться в листі диспетчерського центру.

Це, зокрема, означає, що при перевантаженні енергоблоку він може аварійно відключитись, і для поновлення його роботи знадобиться кілька годин. У листі підкреслюється, що тривале знеструмлення за умови низьких температур може мати катастрофічний вплив на об’єкти інфраструктури регіону.

Диспетчерський центр закликає ТОВ «ЛЕО» розробити спільно з обласною адміністрацією графік обмеження споживання електроенергії, аби не переходити критичну межу. Або забезпечити на ТЕС роботу одночасно не менше, ніж двох енергоблоків.

Врдночас в «Укренерго» попереджають, що «при споживанні у вузлі більше 300 МВт та генерації Луганської ТЕС 180 Мвт забезпечити режим неможливо в принципі, навіть за умови включених обох зовнішніх транзитів 110 кВ».

Як повідомлялося, у липні 2019 року Росія ввела ембарго на постачання свого антрациту українським енергогенеруючим підприємствам. Луганська ТЕС внаслідок цього вимушено перейшла на споживання газу, і залишила в роботі лише один енергоблок.