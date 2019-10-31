У Чернігові просять Прем’єра розблокувати виплату державної субвенції
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
"Депутати Чернігівської міської ради прийняли звернення до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Йдеться про ситуацію з непроплатами платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України в Чернігові та області за актами виконаних робіт та укладеними договорами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів на соціально-економічний розвиток окремих територій", - ідеться у повідомленні.
У зверненні зазначається, що затримка з оплатою платіжних доручень казначейством іде з 16 вересня. Відтак, заборгованість по Чернігову склала вже 14,6 млн грн.
"Якщо великі підрядники ще тримаються, то невеликі вже на межі - люди не отримують зарплати. Це неприйнятна поведінка держави по відношенню до територіальних громад, - сказав на сесії міський голова Владислав Атрошенко.
За його словами, такий стан розрахунків негативно впливає на виконання та завершення розпочатих робіт, позначається на фінансовому стані суб’єктів господарювання, які є сумлінними платниками податків.
Чернігівська міська рада просить Прем’єр-міністра вжити заходів щодо розблокування затримки платежів і недопущення виникнення кредиторської заборгованості із зазначених виплат.