У Хусті відкрили модернізований центр адмінпослуг

У Хусті відкрили модернізований центр адмінпослуг

Децентралізація
Укрінформ
Модернізований Центр надання адміністративних послуг міста Хуст надаватиме більше 130 послуг. Тут зможуть обслуговуватися понад 30 тисяч жителів міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD З Європою”.

“30 жовтня у місті Хуст Закарпатської області відкрився модернізований ЦНАП за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Більше 30 тисяч мешканців отримали доступ до якісних адміністративних послуг у комфортних умовах. Міська влада співпрацювала з Програмою в інституційному створенні належного ЦНАПу та отримала повне облаштування п’ятнадцяти робочих місць та систему електронної черги. Всі працівники ЦНАПу пройшли навчання, розроблене українськими та шведськими експертами Програми,” - повідомив директор Закарпатського ЦРМС Іван Дем'янчук.

Як зазначив регіональний спеціаліст Програми «U-LEAD з Європою» Ігор Бригілевич, тепер кожен мешканець громади зможе отримати необхідні послуги в одному приміщенні, швидко та якісно. Відтак, у Хусті зроблено ще один крок на шляху до сервісної держави.

Як повідомляється, місцева влада придбала для ЦНАПу два комплекти обладнання для оформлення та видачі закордонних паспортів, провела ремонт приміщення і облаштувала його для потреб людей з інвалідністю. Оновлений ЦНАП суттєво розширив перелік послуг та продовжує працювати у цьому напрямі.

Зі слів Дем’янчука, вперше з часу відкриття Центру надання адміністративних послуг за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» у Тячівській ОТГ у 2017 році знову на Закарпатті "маємо нагоду побувати на відкритті сучасного ЦНАПу, який модернізовано з урахуванням найкращого європейського досвіду".

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Директор Закарпатського ЦРМС щиро подякував Програмі «U-LEAD з Європою» за те, що у випадку з Хустським ЦНАПом були враховані обставини, і Хусту дозволили подати свою заявку на участь у конкурсі як потенційній об'єднаній громаді.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

 Фото: decentralization.gov.ua

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