У Хусті відкрили модернізований центр адмінпослуг

Модернізований Центр надання адміністративних послуг міста Хуст надаватиме більше 130 послуг. Тут зможуть обслуговуватися понад 30 тисяч жителів міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD З Європою”.

“30 жовтня у місті Хуст Закарпатської області відкрився модернізований ЦНАП за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Більше 30 тисяч мешканців отримали доступ до якісних адміністративних послуг у комфортних умовах. Міська влада співпрацювала з Програмою в інституційному створенні належного ЦНАПу та отримала повне облаштування п’ятнадцяти робочих місць та систему електронної черги. Всі працівники ЦНАПу пройшли навчання, розроблене українськими та шведськими експертами Програми,” - повідомив директор Закарпатського ЦРМС Іван Дем'янчук.

Як зазначив регіональний спеціаліст Програми «U-LEAD з Європою» Ігор Бригілевич, тепер кожен мешканець громади зможе отримати необхідні послуги в одному приміщенні, швидко та якісно. Відтак, у Хусті зроблено ще один крок на шляху до сервісної держави.

Як повідомляється, місцева влада придбала для ЦНАПу два комплекти обладнання для оформлення та видачі закордонних паспортів, провела ремонт приміщення і облаштувала його для потреб людей з інвалідністю. Оновлений ЦНАП суттєво розширив перелік послуг та продовжує працювати у цьому напрямі.

Зі слів Дем’янчука, вперше з часу відкриття Центру надання адміністративних послуг за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» у Тячівській ОТГ у 2017 році знову на Закарпатті "маємо нагоду побувати на відкритті сучасного ЦНАПу, який модернізовано з урахуванням найкращого європейського досвіду".

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Директор Закарпатського ЦРМС щиро подякував Програмі «U-LEAD з Європою» за те, що у випадку з Хустським ЦНАПом були враховані обставини, і Хусту дозволили подати свою заявку на участь у конкурсі як потенційній об'єднаній громаді.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua