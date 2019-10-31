На Миколаївську митницю прийшли з обшуком

На Миколаївській митниці проходять обшуки у справі про контрабанду міндобрив на майже 163 млн грн за часів колишнього керівництва.

Про це повідомила Миколаївська митниця ДФС у Facebook.

«Керівництво Миколаївської митниці вітає слідчі дії Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відбуваються на території митниці та які пов’язані з порушеннями при оформлені ввезення мінеральних добрив. Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці», - сказав начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль.

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Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без нарахування антидемпінгового мита. Внаслідок цього є підозра, що держава понесла збитки на суму 162,7 млн грн.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».