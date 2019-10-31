Дипломатам США показали стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" у Маріуполі

Американська делегація на чолі з тимчасово повіреним у справах США в Україні Послом Вільямом Тейлором ознайомилася з безпековою ситуацією в Азовському морі та відвідала стоянку кораблів тактичної групи "Тритон".

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У районі проведення ООС делегація американських дипломатичних представників на чолі з тимчасово повіреним у справах США в Україні послом Вільямом Тейлором ознайомилася з безпековою ситуацією в Азовському морі”, - йдеться в повідомленні.

В порту Маріуполя дипломатів з США ознайомили з безпековою ситуацією в Азовському морі / Фото: Пресцентр операції Об’єднаних сил

Як зазначаєтсья, під час візиту до Маріупольського морського торгівельного порту американці відвідали стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" ВМС ЗС України, аби вивчити стан реалізації двосторонніх домовленостей щодо співробітництва в оборонній сфері між Україною та США.

Під час візиту представники командування ОС та частин ВМС ЗСУ поінформували дипломатів зі США про безпекову ситуацію в Азовському морі, а також особливості дій росіян в акваторії Азова.

У пресслужбі також повідомили, що для американської делегації було проведено оглядову екскурсію пошуково-рятувальним судном "Донбас" та вихід в море на малому броньованому артилерійському катері "Кременчук".