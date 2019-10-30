Херсонщина традиційно стала лідером у вівчарстві України

Херсонщина вчергове посіла перші місця серед областей України у кількох галузях тваринництва.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА, інформує kurkul.com.

За настригом вовни від однієї вівці область традиційно є передовою: перше місце по Україні, з середнім результатом по регіону — 3 кг вовни, (1 кг в середньому по Україні).

Херсонщина знову посіла перше місце за кількості надоєного молока від однієї корови за підсумками 9 місяців 2019 р. Середній надій по регіону становить 5 930кг (4 720 кг в середньому по Україні). Цього року область на 1,8% покращила власний минулорічний результат.

На окремих підприємствах області: ТОВ ТД «Долинське», ДПДГ «Асканійське», ТОВ «Світанок», ПП АФ «Промінь», ПП БФ «Таврія» — надій на одну корову вже сягає більше 6 300 кг.

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З виробництва яєць Херсонська область за 9 місяців 2019 р. посіла третє місце в Україні — це 698,3 млн шт.