Отруєння в Маріуполі: у лікарні вже 19 студентів

Кількість студентів «Української академії лідерства», які потрапили до лікарні з отруєнням, зросла до 19. Їхній стан задовільний.

Про це 30 жовтня повідомили в Маріупольській міській раді.

«До інфекційного відділення міськлікарні №4 доправлені 19 студентів «Української академії лідерства» з отруєнням. Їх доставили в Міську лікарню №4 з пансіонату, розташованого в Урзуфі», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що до відділення викликали додатковий персонал. Всім студентам УАЛ надана необхідна медична допомога. За повідомленням лікарів, попередній діагноз: гострий гастроентерит легкого ступеня. Стан задовільний.