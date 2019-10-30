Укрзалізниця 8 грудня запустить новий потяг із Києва до Миколаєва

АТ “Укрзалізниця” запустить новий потяг за маршрутом Київ - Херсон - Миколаїв з 8 грудня.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже з 8 грудня ми запускаємо новий потяг Київ - Херсон - Миколаїв”, - сказав Криклій.

За його словами, в Укрзалізниці також планують розвивати залізничне сполучення за напрямками: Лисичанськ - Одеса, Херсон - Ужгород та Запоріжжя - Івано-Франківськ.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Укрзалізниця запустила новий потяг за маршрутом Київ - Маріуполь, який курсуватиме щоденно.