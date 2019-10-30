Президент Володимир Зеленський у Маріуполі взяв участь у відкритті соціального офісу "Мультицентр", який об’єднує відділення Пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг та соціального захисту населення.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті соціального офісу "Мультицентр" у Маріуполі. Глава держави отримав через термінал самообслуговування талон № 1 для надання адміністративних послуг", - ідеться у повідомленні.

Президент також оглянув відділення Пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг та соціального захисту населення, розташовані в "Мультицентрі".

Як поінформували в пресслужбі, мета проекту "Мультицентр" – забезпечення жителів міста якісними адміністративними послугами. Запланована кількість відвідувачів – 120 осіб щогодини.

Особливість "Мультицентру" – оглядовий майданчик на даху з кафе та зоною відпочинку.

Центр доступний для людей з інвалідністю.

Зеленський став першим клієнтом соціального офісу "Мультицентр" у Маріуполі/ Фото: Володимир Тарасов

У будівлі "Мультицентру" розміщено центр з надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділення прийому комунальних платежів, управління соціального захисту населення, Лівобережний пенсійний фонд і каси банку.

У Центрі буде створено близько 120 нових робочих місць.

"Мультицентр" відкрито за підтримки посольства США в Україні.