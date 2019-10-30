Луцька міськарада теж просить Президента не призначати Погуляйка головою Волинської ОДА

Луцька міська рада, як і Волинська обласна рада напередодні, ухвалила звернення до Президента України про незгоду з призначенням на посаду голови обласної держадміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

“Для Волинської області це дуже важливо, адже ми уже бачили, яким чином призначення на посаду голови обласної державної адміністрації представника іншої області відобразилося на суспільно-політичному та економічному становищі області”, - зазначив секретар міськради Луцька, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Текст звернення аналогічний ухваленому Волиньрадою.

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"За сьогоднішніх непростих умов, представником Президента на Волині має бути людина, котра є патріотом краю, обізнана з реальними її проблемами та має бачення щодо конкретних шляхів їх вирішення. Це те, чого сьогодні гостро потребує Волинська громада", - зокрема йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок ухвалив низку кадрових рішень. В тому числі й погодив призначення п'ятьох голів ОДА. На посаду голови Волинської обладміністрації було погоджено Погуляйка Юрія Михайловича, вихідця з Луганщини.

У вівторок Волинська обласна рада прийняла звернення до Президента про незгоду з таким кадровим призначенням.