У Маріуполі презентували проєкт краматорської лікарні на €277 мільйонів

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко на інвестиційному форумі у Маріуполі презентував проєкт багатопрофільної лікарні у Краматорську, вартість проєкту - 277 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

«Павло Кириленко презентував проєкт багатопрофільної лікарні у Краматорську, яка б забезпечувала потреби півночі області й суміжних з Донеччиною областей», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі, Кириленко підкреслив, що 277 млн євро на ультрасучасний комплекс з потужним устаткуванням та штатом 1000 одиниць медперсоналу - такий проєкт сьогодні виглядає амбітною мрією, але, як правильно говорилося на форумі, «кожне завтра починається сьогодні».

У Маріуполі Донецької області 29 жовтня розпочався Перший інвестиційний форум за ініціативою Президента України Володимира Зеленського «RE: think. Invest in Ukraine».

Фото: Донецька ОДА