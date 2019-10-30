Під Ужгородом досі стоїть до кордону 10-кілометрова черга із фур

Сьогодні в черзі на КПП “Ужгород-Вишнє Нємецке” продовжують стояти понад 470 вантажівок. Черга розтягнулася на 10 км ужгородської об'їзної дороги.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк.

“На сьогодні в черзі на КПП “Ужгород-Вишнє Нємецке” продовжують стояти понад 470 вантажівок. Ситуація напружена, черга розтягнулася на 10 км ужгородської об'їздної дороги,” - сказала Дацюк.

Вона повідомила, що за зміну українські митники встигають оформити 70 вантажівок, проте це не впливає на швидкість черги, бо далі фури затримують на огляді словацькі митники.

"Ми зверталися до словацьких колег, їм відомо про черги на кордоні. Втім, у них є стандарти перевірки, і вони не можуть пришвидшити огляд вантажівок. Відтак, ситуація прогнозовано й далі лишатиметься напруженою, " - сказала Дацюк.

Як повідомили в Патрульній поліції Закарпаття, постійно біля повороту на кордон чергують екіпажі патрульної поліції - забезпечують контроль черги та безпеки руху. У вільний від викликів час за порядком на об’їзній дорозі стежать й інші екіпажі патрульної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, колапс на українсько-словацькому кордоні біля Ужгорода триває понад два тижні. Причина - закінчення видачі польських дозволів на рух вантажівок. Це значно збільшило навантаження на виїзд з України через Словаччину.