У Львові 101 річницю ЗУНР відзначать ходою та віче

Львів'яни ходою та віче пам'яті героїв Листопадового чину відзначать 1 листопада 101-у річницю проголошення ЗУНР та вшанують пам’ять Січових стрільців і вояків УГА.

Про це повідомила прес-служба міськради.

“Студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями та львів’янами 1 листопада пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу українським Січовим стрільцям на Янівському кладовищі. Там учасники ходи вшанують пам’ять борців за волю України”, - йдеться у повідомленні.

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Організатором заходу виступив Львівський національний університет імені Івана Франка за підтримки міської ради.