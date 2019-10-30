У Сумах багатоповерхівки ремонтують на умовах співфінансування

У Сумах багатоповерхівки ремонтуються на умовах співфінансування.

Про це під час інспектування об’єктів ремонту на території міста повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

«Наша політика незмінна – допомагаємо сумчанам ремонтувати багатоповерхівки як на умовах спільного фінансування з мешканцями, так і виключно бюджетним коштом. Адже є такі проблеми, які треба терміново вирішувати, не можна гаяти час і чекати, поки мешканці зберуть кошти, бо може виникнути аварійна ситуація. В такому випадку виконуємо роботи 100% за кошти міського бюджету, але робимо це лише після проведення відповідного обстеження та отримання документів, які підтверджують, що ситуація загрозлива. Цього року таких об’єктів до 10», – сказав міський голова.

За його словами, міська влада й надалі сприятиме сумчанам у ремонті багатоповерхівок у тому числі на умовах співфінансування (коштом міського бюджету та мешканців). Причому, додав Лисенко, вже звичне співвідношення 70/30 (для ОСББ) і 60/40 (для будинків, де ОСББ не створено) з наступного року зміниться на користь мешканців.

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«Ми повинні надати мешканцям більше можливостей вирішувати проблеми багатоповерхівок співфінансуванням коштів. Тому плануємо удосконалити програму співфінансування: запровадити нові розміри співвідношення, зменшити розмір відсотка мешканців, коли йтиметься про дороговартісні роботи», – зауважив мер Сум.

За інформацією в. о. директора департаменту інфраструктури міста Віктора Павленка, на капітальний ремонт житлового фонду в міському бюджеті на поточний рік передбачили понад 29 млн грн, з них 17 млн грн вже освоїли.

Капітальні ремонти дахів (а це майже 20 об’єктів) – на фініші, ліфтів (63 об’єкти) будуть завершені у листопаді, на 11 із 17 об’єктів, де запланований капітальний ремонт мереж, роботи виконані.

Фото: sm.suspilne.media