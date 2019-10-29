Волиньрада просить Зеленського не призначати головою ОДА Погуляйка

Волинська обласна рада 45 голосами прийняла звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо незгоди з кадровим рішенням Кабінету міністрів України про погодження призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба облради.

"Цим зверненням висловлюємо свою незгоду з таким кадровим рішенням уряду. Маємо достатньо підстав для застережень щодо призначення на посаду керівника виконавчої влади чиновника, який не є вихідцем з нашого краю і, відповідно, не може знати специфіки місцевої проблематики і якому важко буде знайти спільну мову з господарським та політичним активом, культурними, релігійними та громадськими організаціями", - йдеться у документі.

Призначення головою ОДА жителя Луганщини, "чужої для Волині людини" депутати вважають стратегічною помилкою уряду.

"Волинський досвід показує, що немісцеві голови ОДА перші півроку тільки вникають в ситуацію, знайомляться з людьми, відвідують підприємства, перезавантажують чиновницькі апарати, зрештою, вирішують власні інтереси у цікавій для себе прикордонній області з багатим природним потенціалом, але не працюють на область та її громаду", - заявляють депутати.

Вони наголошують, що в області є чимало порядних людей, які мають достатньо досвіду, щоб представляти інтереси центрального керівництва на Волині та з першого ж дня ефективно та конструктивно працювати спільно з органами місцевого самоврядування.