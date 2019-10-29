Волиньрада просить Зеленського не призначати головою ОДА Погуляйка

Волиньрада просить Зеленського не призначати головою ОДА Погуляйка

Укрінформ
Волинська обласна рада 45 голосами прийняла звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо незгоди з кадровим рішенням Кабінету міністрів України про погодження призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба облради.

"Цим зверненням висловлюємо свою незгоду з таким кадровим рішенням уряду. Маємо достатньо підстав для застережень щодо призначення на посаду керівника виконавчої влади чиновника, який не є вихідцем з нашого краю і, відповідно, не може знати специфіки місцевої проблематики і якому важко буде знайти спільну мову з господарським та політичним активом, культурними, релігійними та громадськими організаціями", - йдеться у документі.

Призначення головою ОДА жителя Луганщини, "чужої для Волині людини" депутати вважають стратегічною помилкою уряду.

"Волинський досвід показує, що немісцеві голови ОДА перші півроку тільки вникають в ситуацію, знайомляться з людьми, відвідують підприємства, перезавантажують чиновницькі апарати, зрештою, вирішують власні інтереси у цікавій для себе прикордонній області з багатим природним потенціалом, але не працюють на область та її громаду", - заявляють депутати.

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Вони наголошують, що в області є чимало порядних людей, які мають достатньо досвіду, щоб представляти інтереси центрального керівництва на Волині та з першого ж дня ефективно та конструктивно працювати спільно з органами місцевого самоврядування.

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