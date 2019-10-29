Очільник Луганщини ініціюватиме міжнародний інвестфорум у Сєвєродонецьку

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай готовий докладати зусиль, щоб наступного року другий інвестиційний форум після Маріуполя пройшов у Сєвєродонецьку.

Про це він заявив журналістам у кулуарах маріупольського форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Однозначно говоритиму з Президентом. У нас є всі шанси провести наступний форум у себе, в Сєвєродонецьку", - сказав Гайдай.

У міжнародному інвестиційному форумі в Маріуполі, який проводиться за ініціативою Президента Володимира Зеленського, беруть участь представники більш як 45 країн; більш як 70 компаній зі світовим ім'ям, які оперують сотнями мільярдів доларів. На форум прибули більш як 20 офіційних делегацій на чолі з міністрами і послами - з Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Японії, США і Канади.

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При цьому спілкування делегацій проходить не в стаціонарному приміщенні, а в тимчасових павільйонах, змонтованих на Театральній площі міста.