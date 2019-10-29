У Маріуполі запрацював офіс проєктів ЄС

Офіс проєктів Європейського Союзу, який займатиметься програмами підтримки децентралізації та антикорупційної боротьбі, запрацював у Маріуполі.

Відкриття офісу відбулося за участі Президента Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Надзвичайно приємно відкривати сьогодні новий проєктний офіс Європейського Союзу в Маріуполі”, - зазначив глава держави.

За його словами, в офісі реалізовуватимуться два проєкти — щодо підтримки децентралізації та підтримки боротьби з корупцією.

Він також розповів, що загалом підтримка ЄС для України за обсягами вже сягнула 15 млрд євро.

Глава держави підкреслив, що Україна високо цінує допомогу європейських партнерів.

“Водночас наша мета вийти з неприємної парадигми прохача допомоги і почати нарівні спільно з міжнародними партнерами втілювати в життя великі інвестиційні проєкти”, - додав Зеленський.