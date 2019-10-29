У Лисичанську можуть створити військово-цивільну адміністрацію

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай схвально поставився до пропозиції створити на місці Лисичанської міської ради міську військово-цивільну адміністрацію.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про можливий шлях вирішення проблеми водопостачання в місті.

«Ставлюся позитивно, це буде ризикований крок, тому що на керівника міста лягає величезна відповідальність. Якщо мер очолює виконавчу владу, він завжди може перекласти провину на депутатів, які голосують проти його ініціатив. Але якщо на чолі ВЦА знаходиться людина нормальна, рішення будуть швидше прийматися», - вважає Гайдай.

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Як відомо, комунальне підприємство «Лисичанський водоканал» через багатомільйонні борги знаходиться під постійною загрозою відключення від енергопостачання. Останнє таке відключення сталося 20 жовтня, проблему водоканалу значною мірою не вдається вирішити через обструкцію, яку більшість міської ради влаштовує виконавчій владі, в тому числі щодо реструктуризації боргу за електричну енергію, тому без води періодично залишається стотисячне населення міста Лисичанськ і міст-супутників.