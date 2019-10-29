Луганщина презентує на інвестфорумі у Маріуполі два проєкти

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай провів перемовини з потенційними інвесторами в рамках інвестиційного форуму у Маріуполі.

Про це він розповів у кулуарах форуму луганським журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я лише другий день на своїй посаді, але вже вчора приїхав до Маріуполя і встиг переговорити з кількома потенційними інвесторами, які готові вкладати кошти в Луганську область», - сказав Гайдай.

Він зазначив, що область на форумі презентуватиме два проекти: створення Лисичанського заводу з переробки відходів вартістю приблизно 40 млн доларів і будівництво залізничної гілки, яка має з’єднати схід Луганщини з рештою України.

На запитання кореспондента Укрінформу чи буде представлено на форумі проєкт створення обласної лікарні, який попередньо знаходився в програмі обговорення форуму, Гайдай зазначив, що презентації цього проєкту сьогодні не буде, але власний медичний заклад третього рівня в наступному році на Луганщині запрацює.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України призначив Сергія Гайдая головою Луганської ОДА 25 жовтня цього року, звільнивши з цієї посади Віталія Комарницького, який встиг пропрацювати менше чотирьох місяців.