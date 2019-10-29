У Мукачеві за вихідні зробили щеплення більше тисячі людей

У Мукачеві за минулі вихідні від дифтерії вакцинувалося 1055 містян. Рівень вакцинації від дифтерії в Мукачеві досить високий, найкраща ситуація серед дітей.

Про це повідомляють в Мукачівській міськраді.

“У Мукачеві вживають заходів, щоб уникнути поширення дифтерії. За минулі вихідні вакцинувалося 1055 мукачівців. Рівень вакцинації від дифтерії в Мукачеві досить високий, найкраща ситуація серед дітей , а от найгірша серед дорослих – тут усього близько 65 % місцевих жителів мають щеплення,” - йдеться в повідомленні.

За словами начальника відділу охорони здоров’я Любові Мандзич, у Мукачеві є достатньо вакцин від дифтерії. Тому містян закликають не зволікати та вакцинуватися, аби якомога швидше надолужити пропущені щеплення.

За останні два роки щеплення отримали близько 34 тис. містян. Загальна кількість жителів міста близько 87 тисяч осіб.

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Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, зробити щеплення від дифтерії у Мукачеві можна навіть у суботу та неділю.

Як раніше повідомлялося, минулого тижня на Закарпатті зафіксували спалах дифтерії в Ужгороді. Захворіло 15 студентів Ужгородського нацуніверситету.