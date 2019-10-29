Сьогодні в Україні - дрібний дощ, вдень прогріє до +10°

В Україні у вівторок, 29 жовтня, у більшості областей очікуються невеликі дощі, вдень температура повітря становитиме 5-10° тепла, на півдні - до +16°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“29 жовтня хмарно з проясненнями. У центральних, східних, південних областях та на Прикарпатті місцями невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів”, - йдеться в повідомленні.

У південних областях вранці туман. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 5-10°, у південній частині 11-16° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 7-9°; по області 5-10° тепла.