На Донеччині горіла шахта, на поверхню підняли 233 гірників

28 жовтня в м. Білозерську Добропільського району на території шахти «Білозерська» в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху.

Про це повідомляє ДСНС України.

“28 жовтня о 14 год. 33 хв. в м. Білозерську Добропільського району на території шахти «Білозерська» в будівлі електроцеху (розташований на поверхні) виникло загорання даху. О 15 год. 36 хв. пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м. Жертв та постраждалих немає. В зв’язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірників”, - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучалося 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.