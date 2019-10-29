У Дніпрі стався вибух на заводі

Вчора, 28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро по вул. Байкальська 9, на території масло екстракційного заводу ТОВ «Потоки» у складській будівлі стався вибух з послідуючим горінням.

Про це повідомляє ДСНС України. “О 23 год. 16 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 200 м2. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4 тис. 200 м2”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: У столичній лікарні швидкої допомоги сталася пожежа До гасіння залучалося 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС. Фото: nashemisto.dp.ua