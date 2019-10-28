У Слов’янську "замінували" авто біля будівлі СБУ

У Слов’янську на Донеччині повідомлення, яке надійшло на електрону адресу поліції, щодо замінування автомобіля біля будівлі СБУ не підтвердилось.

Про це повідомили в Слов'янському відділі поліції.

«Повідомлення щодо замінування авто біля будівлі СБУ у Слов’янську не підтвердилось... Особа, яка надіслала повідомлення, встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що повідомлення про замінування надійшло на електрону адресу Слов’янського відділу поліції, для перевірки отриманої інформації на місце події одразу ж виїхали працівники поліції, які оточили будівлю.

На місце була викликана Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба, кінологи та інші екстрені служби.

Після ретельного обстеження будівлі та прилеглої території підозрілих та вибухових предметів знайдено не було.

У поліції констатували, що тільки за два місяці це четверте повідомлення про мінування - об'єктами "розіграшу" стали міська рада, розважальний центр, лікарня та зараз - будівля СБУ. Жодне повідомлення не підтвердилося.