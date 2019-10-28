"Оборудки" з ремонтом мосту: заступник Філатова вніс заставу й вийшов із СІЗО

"Наразі посадовцем внесено заставу у понад 600 тис. грн, тож останній під вартою не перебуває", - йдеться у повідомленні.

Водночас уточнюється, що прокуратура оскаржує розмір застави для заступника міського голови, який підозрюється у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів.

"Прокуратура наполягає на визначенні застави у розмірі 29 млн грн – саме такі збитки державі, за версією слідства, спричинено діями підозрюваних під час ремонту Нового мосту у Дніпрі", - додали у відомстві.

У свою чергу, прокуратура готує клопотання про відсторонення цієї особи від займаної посади на час проведення досудового розслідування.

Як відомо, Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект).

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Проте ремонт весь час затягувався.

12 липня цього року Президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер мав піти з посади. Міст відкрили 7 вересня.

Раніше Філатов пояснював, що після реконструкції верхньої частини мосту, займуться його нижньою та підводною частинами.

З 2017 року під час ремонтних робіт мосту неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину. Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.

За зловживання, зокрема, перевищення ціни будівельних робіт в кошторисі на реконструкції мосту повідомлено про підозру семи особам, серед яких заступник мера Дніпра, головний інженер, начальник ділянки.

26 жовтня суд заарештував заступника міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті мосту, з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.