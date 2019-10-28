Розстріл авто у Княжичах замовив київський бізнесмен - поліція
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
"Замовником та організатором замовного вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець. Як з’ясувалося, мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим", - йдеться у повідомленні.
Також встановлено, що зловмисники, які чекали на свою жертву у засідці, здійснили близько 9 прицільних пострілів з пістолета «ТТ». Чоловіки після скоєння злочину за розробленим планом організатора роз’їхались по різних містах – Вінниця, Київ та Кривий Ріг, - де вони намагались заховатися від правосуддя.
За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, поліцейські встановили та затримали організатора та двох учасників нападу.
У виконавця злочину - 41-річного росіянина вилучено пістолет «ТТ» з магазином, 60 набоїв різного калібру та глушник. Про його затримання повідомлено посольство РФ та консульський відділу МЗС.
Обріз мисливської рушниці, із якого мав стріляти співучасник злочину, 34-річний житель Кривого Рогу, працівники поліції знайшли у схованці на місці злочину.
Поліцейські Київщини також встановили, що затримані причетні до підпалу авто потерпілого, що стався у столиці.
Організатору злочину повідомлено про підозру у замаху на навмисне вбивство та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.
Раніше прокуратура повідомила про підозру трьом особам, які з метою вбивства 21 жовтня розстріляли авто з потерпілими поблизу села Княжичі в Броварському районі.