Розстріл авто у Княжичах замовив київський бізнесмен - поліція

Замовником розстрілу авто у Княжичах 21 жовтня виявився приватний підприємець, а мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Замовником та організатором замовного вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець. Як з’ясувалося, мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що зловмисники, які чекали на свою жертву у засідці, здійснили близько 9 прицільних пострілів з пістолета «ТТ». Чоловіки після скоєння злочину за розробленим планом організатора роз’їхались по різних містах – Вінниця, Київ та Кривий Ріг, - де вони намагались заховатися від правосуддя.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, поліцейські встановили та затримали організатора та двох учасників нападу.

У виконавця злочину - 41-річного росіянина вилучено пістолет «ТТ» з магазином, 60 набоїв різного калібру та глушник. Про його затримання повідомлено посольство РФ та консульський відділу МЗС.

Обріз мисливської рушниці, із якого мав стріляти співучасник злочину, 34-річний житель Кривого Рогу, працівники поліції знайшли у схованці на місці злочину.

Поліцейські Київщини також встановили, що затримані причетні до підпалу авто потерпілого, що стався у столиці.

Організатору злочину повідомлено про підозру у замаху на навмисне вбивство та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Раніше прокуратура повідомила про підозру трьом особам, які з метою вбивства 21 жовтня розстріляли авто з потерпілими поблизу села Княжичі в Броварському районі.