На Одещині з другого поверху лікарні випали двоє дітей

В Одеській області з вікна палати на другому поверсі Великомихайлівської лікарні випали та травмувалися двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Хлопчик з дівчинкою, 2017 та 2014 року народження, випали з вікна палати на другому поверсі. Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, напередодні діти були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної родини, умови життя якої неприйнятні для дітей. Для обстеження їх доставили до райлікарні та помістили у палату на другому поверсі. “Саме з її вікна дітки, залишені без нагляду медперсоналу, і впали”, - зазначається в повідомленні.

Наразі братик та сестричка госпіталізовані до обласної дитячої лікарні.

За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у Великомихайлівському відділенні поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які у ній винні. За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.