У Краматорську на 75 річницю визволення України від нацистів вшанували пам’ять загиблих

У Краматорську на 75 річницю визволення України від нацистів вшанували пам’ять загиблих

Фото
Укрінформ
У Краматорську Донецької області на честь 75-ої річниці визволення України від нацистських загарбників вшанували пам’ять загиблих .

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«28 жовтня у Краматорську на честь 75-ї річниці визволення України від нацистських загарбників у Сквері Героїв вшанували пам’ять загиблих», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську на 75 річницю визволення України від нацистів вшанували пам’ять загиблих / Фото: dn.gov.ua

Участь у заході взяли заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, секретар Краматорської міськради Деніс Ошурко, заступник Командувача Об’єднаних сил полковник Олег Кудренко, представники правоохоронних органів, військові та громадськість.

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Присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника та вшанували героїв хвилиною мовчання.

В ОДА нагадали, що ратний подвиг українців на всіх фронтах Другої світової війни відзначено найвищими бойовими нагородами і серед них - 2072 воїна удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 32 українців - двічі. Багато представників української землі стали повними кавалерами Ордена Слави.

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