У Краматорську Донецької області на честь 75-ої річниці визволення України від нацистських загарбників вшанували пам’ять загиблих .

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«28 жовтня у Краматорську на честь 75-ї річниці визволення України від нацистських загарбників у Сквері Героїв вшанували пам’ять загиблих», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську на 75 річницю визволення України від нацистів вшанували пам’ять загиблих / Фото: dn.gov.ua

Участь у заході взяли заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, секретар Краматорської міськради Деніс Ошурко, заступник Командувача Об’єднаних сил полковник Олег Кудренко, представники правоохоронних органів, військові та громадськість.

Присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника та вшанували героїв хвилиною мовчання.

В ОДА нагадали, що ратний подвиг українців на всіх фронтах Другої світової війни відзначено найвищими бойовими нагородами і серед них - 2072 воїна удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 32 українців - двічі. Багато представників української землі стали повними кавалерами Ордена Слави.