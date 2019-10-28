Новий голова Луганської ОДА вже домовився з бізнесменами про інвестиції

Новопризначений голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляє, що має намір зосередитися на розвитку економіки області.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації 28 жовтня, передає пресслужба установи.

«Луганщина – це дуже складний регіон. На мою думку, найважчий в Україні. Так склалося, що в області є брак коштів на реалізацію проектів розвитку. Я упевнений, що завдяки співробітництву з Президентом України Володимиром Зеленським акценти у відновлені області буде змінено», – сказав Гайдай.

Він додав, що зробить все можливе, аби вже наступного року Луганська область стала величезним будівельним майданчиком.

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Також Гайдай повідомив, що в нього є домовленості з українськими бізнесменами, які бажають інвестувати в розвиток України та Луганщини.

Як відомо, Президент України призначив Сергія Гайдая головою Луганської ОДА 25 жовтня цього року, звільнивши з цієї посади Віталія Комарницького, який встиг пропрацювати менше чотирьох місяців.