Новий голова Луганської ОДА вже домовився з бізнесменами про інвестиції
Таку заяву він зробив під час зустрічі з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації 28 жовтня, передає пресслужба установи.
«Луганщина – це дуже складний регіон. На мою думку, найважчий в Україні. Так склалося, що в області є брак коштів на реалізацію проектів розвитку. Я упевнений, що завдяки співробітництву з Президентом України Володимиром Зеленським акценти у відновлені області буде змінено», – сказав Гайдай.
Він додав, що зробить все можливе, аби вже наступного року Луганська область стала величезним будівельним майданчиком.
Також Гайдай повідомив, що в нього є домовленості з українськими бізнесменами, які бажають інвестувати в розвиток України та Луганщини.
Як відомо, Президент України призначив Сергія Гайдая головою Луганської ОДА 25 жовтня цього року, звільнивши з цієї посади Віталія Комарницького, який встиг пропрацювати менше чотирьох місяців.