На Закарпатті лісівники розпочали підгодівлю диких тварин

На Закарпатті лісівники розпочали підгодівлю диких звірів — у годівниці та майданчики для підгодівлі розносять кукурудзу, сіно, сіль. Також засіюють віддалені поля вівсом.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Закарпатського облуправління лісомисливським господарством в мережі facebook.

“Лісівники ДП “Великоберезнянське ЛГ” розпочали підгодівлю диких звірів. І хоч за вікном ще осінь й корму в лісі вдосталь, однак лісівники вже наповнюють годівниці та годівельні майданчики” - йдеться в повідомленні.

Як інформують в управлінні, на території Лютянського лісництва цього лісгоспу функціонують одинадцять годівниць та шість підгодівельних майданчиків. Всі вони допомагають пережити зиму таким лісовим мешканцям як олень благородний, козуля, кабан. Для них лісівники заготовляють кукурудзу, сіно, сіль, а також засіюють поля на віддалених територіях вівсом.

Для того, аби корм не розносили птиці, на підгодівельних майданчиках лісівники прикривають кукурудзу камінням. Дикі кабани, для яких заготована ця пожива, згодом зможуть ці каміння відсунути. Такий механізм лісівники застосовують вже не один рік, і у свою чергу приносить позитивний результат.