У Жованку на лінії розмежування завезли покрівельні матеріали - Сивохо

Мешканцям села Жованка, що на лінії розмежування, доставили покрівельні матеріали для нагального ремонту дахів.

Про це повідомив у Facebook радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

"Донецька область. Жованка, смт Зайцеве - лінія розмежування. Багато сімей опинилися по різні боки барикад. Батьки-пенсіонери живуть за 300 метрів від дітей і онуків, але зустрітися вони можуть, тільки подолавши два блокпости... Сьогодні ми з командою приїхали з першою партією покрівельних матеріалів. Це для першочергового ремонту дахів. Будинки тут дуже постраждали від обстрілів", - написав Сивохо.

За його словами, в селі Жованка мешкають 126 сімей, тут 7 дітей, з них троє дошкільного віку.

"Відірвані від цивілізації. Дорослі без роботи. Дітей у школу возить машина військово-цивільної адміністрації. Військові двічі на тиждень привозять сюди хліб. І все це по дорозі, якої немає", - зазначив Сивохо.

Він нагадав, що 13 липня 2019 року жителі села звернулися до Президента по допомогу, оскільки тут "роками люди були покинутими і непотрібними владі", "у всіх будинках течуть дахи, стелі падають". Тому сьогодні й були доставлені сюди покрівельні матеріали.

"Починаємо відбудову Донбасу. Це тільки перший крок допомоги людям, які живуть у "червоній зоні» на лінії фронту" - наголосив радник секретаря РНБО.