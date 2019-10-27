У ДТП на Хмельниччині загинула родина, вижив лише молодший син

У ДТП, що сталася поблизу села Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області загинули чоловік з дружиною і їх 14-річна донька, а 10-річний син госпіталізований з травмами.

Про це інформує пресслужба поліції у Хмельницькій області.

“Трагедія сталася 27 жовтня близько 08.16 години поблизу с. Солобківці Ярмолинецького району. На автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Caddy та вантажівка DAF. В результаті зіткнення загинув 42-річний водій Volkswagen, його 39-річна дружина та 14-річна донька, які були пасажирами авто. Десятирічний син отримав травми і був доставлений до лікарні каретою швидкої допомоги. Наразі хлопчика обстежують лікарі. Родина мешкала у Хмельницькому”. - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що 52-річний водій вантажівки поки за медичною допомогою не звертався.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

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За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: Facebook поліції Хмельницької області