В Одесі іноземці влаштували бійку є різаниною, є загиблі

В Одесі поліція затримала іноземців, які влаштували бійку з різаниною, внаслідок якої двоє людей померли, ще один – у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Подія сталася вночі на Грецькій площі. Іноземці розпочали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з правопорушників дістав з кишені ніж і почав наносити ним удари. Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові. В ході сутички було травмовано трьох людей", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок різанини померли 28-річний місцевий житель та 21-річний іноземець. Ще один постраждалий 30-річний одесит наразі перебуває у важкому стані в лікарні.

В результаті оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції за гарячими слідами встановили та затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. Їхні дії кваліфіковано як умисне вбивство (ч.2 ст.115), замах на вбивство (ст.15, ч.1 ст.115) та хуліганство (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України).