В Одесі іноземці влаштували бійку є різаниною, є загиблі
Про це повідомляє Національна поліція.
"Подія сталася вночі на Грецькій площі. Іноземці розпочали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з правопорушників дістав з кишені ніж і почав наносити ним удари. Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові. В ході сутички було травмовано трьох людей", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок різанини померли 28-річний місцевий житель та 21-річний іноземець. Ще один постраждалий 30-річний одесит наразі перебуває у важкому стані в лікарні.
В результаті оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції за гарячими слідами встановили та затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. Їхні дії кваліфіковано як умисне вбивство (ч.2 ст.115), замах на вбивство (ст.15, ч.1 ст.115) та хуліганство (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України).