З яких областей почнеться похолодання

У понеділок, 28 жовтня, почнеться похолодання на Волині, Рівненщині та Львівщині, а у вівторок воно пошириться на більшість областей України.

Про це написала у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Неділя в Україні буде теплою, без дощів та з туманами. Вже у понеділок похолодання почнеться на Волині, Рівненщині та Львівщині. У вівторок, 29 жовтня, похолодання пошириться на більшість наших областей", - написала Діденко.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці будуть тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман (у північних областях місцями). Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13", у західних областях подекуди 19-22°.

Читайте також: Жовтень на Житомирщині побив температурний рекорд

У Києві та області 27 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-18°.