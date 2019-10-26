Президент звільнив начальника полтавського управління СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.

Відповідний указ №768/2019 опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Звільнити Рахівського Юрія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області", - йдеться в указі.

Як відомо, Рахівський був призначений на посаду начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області у листопаді 2015 року.